Elberfelder Bibel

2 Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jenseits des Stroms haben eure Väter vorzeiten gewohnt, {und zwar} Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten andern Göttern.

5 Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe; und danach führte ich euch heraus.

7 Da schrien sie zum Herrn, und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen, und es bedeckte sie . Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Dann wohntet ihr eine lange Zeit in der Wüste.