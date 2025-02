Elberfelder Bibel

3 und gebietet ihnen Folgendes: Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, zwölf Steine auf, bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet!

5 Und Josua sagte zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel,

6 damit dies ein Zeichen in eurer Mitte ist! Wenn eure Kinder künftig fragen: Was {bedeuten} euch diese Steine? –

8 Da taten die Söhne Israel, wie Josua geboten hatte, hoben zwölf Steine auf aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder.

9 Zwölf Steine aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tag.

12 Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet vor den Söhnen Israel her, wie Mose zu ihnen gesagt hatte.

13 Etwa 40000 zum Krieg Gerüstete zogen vor dem Herrn her zum Kampf in die Steppen von Jericho.

14 An jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens.

18 Und es geschah, als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen, als die Fußsohlen der Priester kaum das Trockene berührt hatten , da kehrte das Wasser des Jordan an seinen Platz zurück, und es floss wie früher über alle seine Ufer.

19 Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am zehnten {Tag} des ersten Monats; und sie lagerten sich in Gilgal, an der Ostgrenze von Jericho.