Elberfelder Bibel

1 Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen , und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz, und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel.

2 In jener Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel !

10 Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal. Und sie feierten das Passah am vierzehnten Tag des Monats, am Abend, in den Steppen von Jericho.