Elberfelder Bibel

1 Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgen ihm nach.

2 Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren; und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten: Woher {hat} der das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist, und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände?