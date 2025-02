Nehemia 11

Elberfelder Bibel

Verzeichnis der Bewohner Jerusalems und Judas

1 Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose, um je einen von zehn kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnte, die neun {anderen} Teile aber in den Städten blieben.

2 Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen.

3 Und dies sind die Oberhäupter der Provinz {Juda} , die in Jerusalem wohnten – in den Städten Judas aber wohnten, jeder auf seinem Besitz in ihren Städten: Israel, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Söhne der Knechte Salomos –;

4 und zwar wohnten in Jerusalem einige von den Söhnen Juda und von den Söhnen Benjamin: Von den Söhnen Juda: Ataja, der Sohn Usijas, des Sohnes Secharjas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Schefatjas, des Sohnes Mahalalels, von den Söhnen Perez;

5 und Maaseja, der Sohn Baruchs, des Sohnes Kolhoses, des Sohnes Hasajas, des Sohnes Adajas, des Sohnes Jojaribs, des Sohnes Secharjas, von den Schilonitern .

6 Alle Söhne des Perez, die in Jerusalem wohnten, waren 468 tapfere Männer.

7 Und dies sind die Söhne Benjamin: Sallu, der Sohn Meschullams, des Sohnes Joëds, des Sohnes Pedajas, des Sohnes Kolajas, des Sohnes Maasejas, des Sohnes Itiëls, des Sohnes Jesajas,

8 und seine Brüder Gabbai, Sallai, 928.

9 Und Joel, der Sohn Sichris, war Aufseher über sie; und Juda, der Sohn Senuas, war als Zweiter über die Stadt {gesetzt}.

10 Von den Priestern: Jedaja, Jojarib , Jachin {und}

11 Seraja, der Sohn Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs, Fürst des Gotteshauses,

12 und ihre Brüder, die den {Opfer} dienst im Haus verrichteten: 822; und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amzis, des Sohnes Secharjas, des Sohnes Paschhurs, des Sohnes Malkijas,

13 und seine Brüder, {alles} Familienoberhäupter : 242; und Amaschsai, der Sohn Asarels, des Sohnes Achsais, des Sohnes Meschillemots, des Sohnes Immers,

14 und ihre Brüder, angesehene Männer: 128. Und Aufseher über sie war Sabdiël, der Sohn Haggadolims.

15 Und von den Leviten: Schemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Bunnis;

16 und Schabbetai und Josabad, von den Häuptern der Leviten, {die} über den äußeren Dienst am Haus Gottes {zu wachen hatten} ;

17 und Mattanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, der Leiter des Lobsingens , er stimmte beim Gebet den Lobpreis an, und Bakbukja, sein Stellvertreter unter seinen Brüdern; und Abda, der Sohn Schammuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns.

18 Alle Leviten in der heiligen Stadt waren 284.

19 Und die Torhüter: Akkub, Talmon und ihre Brüder, die in den Toren Wache hielten, 172. –

20 Und das übrige Israel, die Priester, die Leviten, {blieben} in allen Städten Judas, jeder in seinem Erbteil.

21 Und die Tempeldiener wohnten auf dem Ofel ; und Ziha und Gischpa waren über die Tempeldiener {gesetzt}. –

22 Und Aufseher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michas, von den Söhnen Asafs, die beim {Gottes} dienst im Haus Gottes sangen.

23 Denn {es gab} ein Gebot des Königs über sie und eine Vorschrift für die Sänger, wer täglich zu singen hatte .

24 Und Petachja, der Sohn Meschesabels, von den Söhnen Serachs, des Sohnes Judas, {stand} dem König zur Seite für alle Angelegenheiten des Volkes.

25 Und in den Gehöften auf ihren Feldern wohnten von den Söhnen Juda {einige} in Kirjat-Arba und seinen Tochterstädten und in Dimona und seinen Tochterstädten und in Kabzeel und seinen Gehöften

26 und in Jeschua und in Molada und in Bet-Pelet

27 und in Hazar-Schual und in Beerscheba und seinen Tochterstädten

28 und in Ziklag und in Mechona und in seinen Tochterstädten

29 und in En-Rimmon und in Zora und in Jarmut,

30 Sanoach, Adullam und seinen Gehöften, Lachisch und seinen Feldern, Aseka und seinen Tochterstädten. So ließen sie sich nieder von Beerscheba bis zum Tal Hinnom.

31 Und die Söhne Benjamin {wohnten} von Geba an in Michmas und Aja und Bethel und seinen Tochterstädten,

32 in Anatot, Nob, Ananja,

35 Lod und Ono {und} im Tal der Handwerker.

36 Und von den Leviten {wohnten} Abteilungen in Juda und in Benjamin .

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen