Nehemia 12

Elberfelder Bibel

22 In den Tagen Eljaschibs, Jojadas und Johanans und Jadduas wurden die Leviten nach {ihren} Familienoberhäuptern sowie die Priester {in dem Buch der Geschichte} bis zu der Regierung des Persers Darius aufgeschrieben.

26 Diese {lebten} in den Tagen Jojakims, des Sohnes Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und in den Tagen des Statthalters Nehemia und des Priesters Esra, des Schriftgelehrten.

38 Und der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite und ich hinter ihm her mit der {anderen} Hälfte {der Oberen} des Volkes oben auf der Mauer über den Ofenturm und bis an die breite Mauer,

44 Und es wurden an diesem Tag Männer eingesetzt {zur Aufsicht} über die Kammern für die Vorräte, die Hebopfer, die Erstlinge und die Zehnten, um in ihnen die gesetzlichen Anteile für die Priester und für die Leviten von den Feldern zu sammeln. Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und an den Leviten, die {im heiligen Dienst} standen.