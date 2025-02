Elberfelder Bibel

4 Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels

8 dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum {Tempel} haus gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war .