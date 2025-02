Elberfelder Bibel

1 Und der Hohe Priester Eljaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf, und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel.

8 Daneben besserte Usiël, der Sohn Harhajas, aus, der Goldschmied . Und ihm zur Seite besserte Hananja, der Salbenmischer , aus. Und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer.

13 Das Taltor besserten Hanun und die Bewohner von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein und {bauten weiter} tausend Ellen an der Mauer bis zum Aschentor .

15 Und das Quelltor besserte Schallun, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks von Mizpa, aus. Er baute es und überdachte es und setzte seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und {er baute} die Mauer am Teich der Wasserleitung zum Königsgarten, und {zwar} bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids hinabführen.

19 Und ihm zur Seite besserte Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpa, einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus am Winkel.

24 Nach ihm besserte Binnui, der Sohn Henadads, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asarjas an bis an den Winkel und {weiter} bis an die Ecke.