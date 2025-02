Elberfelder Bibel

1 Und es geschah, als Sanballat und Tobija und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass {die} Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig.

4 Und {das Volk von} Juda sagte: Die Kraft der Lastträger schwindet , und es ist {noch so} viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht {mehr} , an der Mauer zu bauen.

7 da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen – da stellte ich das Volk auf, nach Sippen {geordnet} mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen.

8 Und als ich {ihre Furcht} sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Fürchtet euch nicht vor ihnen! An den Herrn denkt, den großen und furchtbaren! Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser!

9 Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichtegemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk.

10 Und es geschah von diesem Tag an: Die {eine} Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt, und ihre {andere} Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer {bereit}. Und die Obersten {standen} hinter dem ganzen Haus Juda,

11 das an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen {ihre} Last {folgendermaßen} : Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt.