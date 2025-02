Offenbarung 13

Elberfelder Bibel

4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen?

8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, {jeder, } dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.

10 Wenn jemand in Gefangenschaft {geht} , so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert getötet wird , so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen.