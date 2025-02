Philipper 3

Elberfelder Bibel

3 Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen,

5 Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern; dem Gesetz nach ein Pharisäer ;

7 Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten;

9 und in ihm gefunden werde – indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus , die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens –,

13 Brüder, ich denke von mir selbst nicht, {es} ergriffen zu haben; eines aber {tue ich} : Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist,

14 und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.

15 So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein! Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt , so wird euch Gott auch dies offenbaren.