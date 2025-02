Elberfelder Bibel

4 Wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht! Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. –

6 Die Torheit wird in große Würden eingesetzt , und Reiche sitzen in Niedrigkeit.

9 Wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen, wer Holz spaltet, kann sich an ihm gefährden. –

10 Wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte {mehr} anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden . –

11 Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil.

14 Und der Tor macht viele Worte. Der Mensch erkennt nicht, was sein wird. Und was nach ihm sein wird, wer teilt es ihm mit?

16 Wehe dir, Land, dessen König ein Junge ist und dessen Oberste {schon} am Morgen speisen!

20 Auch in deinen Gedanken fluche nicht dem König und in deinen Schlafzimmern fluche nicht über den Reichen! Denn die Vögel des Himmels könnten die Stimme entführen und was Flügel hat , das Wort anzeigen.