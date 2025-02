Elberfelder Bibel

1 Besser ein {guter} Name als edles Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird.

3 Besser Verdruss als Lachen; denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung . –

6 Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf so das Lachen des Toren. Auch das ist Nichtigkeit.

9 Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren.

12 Denn im Schatten der Weisheit {ist es wie} im Schatten des Geldes; aber der Gewinn der Erkenntnis ist der: Die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben.

13 Sieh das Werk Gottes an! Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat?

14 Am Tag des Glücks sei guter Dinge! Und am Tag des Unglücks bedenke : Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht; gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann {von dem} , was nach ihm ist.