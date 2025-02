Elberfelder Bibel

1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.

2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt , sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes , dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.

4 Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben,

5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander.

6 Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade {, so lasst sie uns gebrauchen} : Es sei Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben ;

7 es sei Dienst, im Dienen; es sei, der lehrt, in der Lehre;

8 es sei, der ermahnt, in der Ermahnung; der abgibt, in Einfalt ; der vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.

9 Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!

10 In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend;

12 In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an;