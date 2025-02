Elberfelder Bibel

5 Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag {gleich}. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt!

10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.

11 Denn es steht geschrieben: » {So wahr} ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen. «

12 Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben.

14 Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist; nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein .

15 Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist!

18 Denn wer in diesem dem Christus dient , ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt.

19 So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden, und dem, was der gegenseitigen Erbauung {dient}.