Elberfelder Bibel

1 Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt?

4 So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.