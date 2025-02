Sacharja 10

Elberfelder Bibel

8 Ich will ihnen pfeifen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst; und sie werden so zahlreich sein, wie sie {einst} zahlreich waren.

9 Säe ich sie aber ein unter die Völker und denken sie {dann} in den fernen {Ländern} an mich, so sollen sie mit ihren Kindern am Leben bleiben und zurückkehren.