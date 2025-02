Sacharja 5

Elberfelder Bibel

2 Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe eine fliegende Schriftrolle, ihre Länge {beträgt} zwanzig Ellen und ihre Breite zehn Ellen.

4 Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht der Herr der Heerscharen, und er wird kommen in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört; und mitten in seinem Haus wird er über Nacht bleiben und wird es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine.