Sacharja 9

Elberfelder Bibel

2 und auch in Hamat, das daran grenzt, in Tyrus und Sidon – gewiss, sie sind sehr weise!

6 Und Mischvolk wird in Aschdod wohnen. So werde ich den Hochmut der Philister ausrotten.

7 Und ich werde seine blutigen {Fleischbrocken} aus seinem Mund wegreißen und seine abscheulichen {Stücke} zwischen seinen Zähnen hinweg. So wird auch er {als ein Rest} übrig bleiben für unseren Gott und wird sein wie ein Stammverwandter in Juda und Ekron wie ein Jebusiter.

10 Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft {reicht} von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde .

11 Auch du – um des Blutes deines Bundes willen lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist .

14 Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der Herr, Herr stößt ins Horn und zieht einher in Stürmen des Südens.

16 So wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde seines Volkes. Denn Steine an {seinem} Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln.