Elberfelder Bibel

3 Der Himmel an Höhe und die Erde an Tiefe und das Herz der Könige sind unerforschlich.

4 Man entferne die Schlacken aus dem Silber, so gelingt dem Goldschmied ein Gerät .

5 Man entferne den Gottlosen vom König, so steht sein Thron fest durch Gerechtigkeit.

6 Brüste dich nicht vor dem König und an den Platz der Großen stelle dich nicht!

7 Denn besser man sagt zu dir: Komm hier herauf! – als dass man dich heruntersetzt vor einem Edlen. Was deine Augen gesehen haben

8 – geh {damit} nicht vorschnell zum Gericht! Denn was willst du hinterher machen, wenn dich dein Nächster beschämt? –

9 Deinen Rechtsstreit führe mit deinem Nächsten, aber gib nicht preis, was ein anderer dir anvertraut hat ,

11 Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, {so ist} ein Wort, geredet zu seiner Zeit .

12 Ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide aus feinem Gold, {so ist} ein weiser Mahner für ein hörendes Ohr.

13 Wie Kühlung des Schnees an einem Erntetag ist ein zuverlässiger Bote denen, die ihn senden: die Seele seines Herrn erquickt er.

14 Aufziehende {Wolken} mit Wind, doch kein Regen, {so ist} ein Mann, der mit trügerischem Geschenk prahlt.

18 Hammer und Schwert und geschärfter Pfeil, {so ist} ein Mann, der als falscher Zeuge gegen seinen Nächsten aussagt.

19 Ein zerbrochener Zahn und ein wankender Fuß, {so ist} das Vertrauen auf den Treulosen am Tag der Not.