Elberfelder Bibel

1 Wie Schnee im Sommer und wie Regen in der Ernte, so unpassend ist Ehre für einen Toren.

2 Wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch: er trifft nicht ein.

5 Antworte dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen!

7 Schlaff hängen die Schenkel am Lahmen herab, so ist ein Weisheitsspruch im Mund der Toren.

8 Wie das Festbinden eines Steines in einer Schleuder , so {ist} , wer einem Toren Ehre erweist.

9 Ein Dornzweig geriet in die Hand eines Betrunkenen und ein Weisheitsspruch in den Mund von Toren.

10 Ein Schütze, der alles verwundet, so ist, wer einen Toren in Dienst nimmt und Vorübergehende in Dienst nimmt .