2. Chronik 3

Gute Nachricht Bibel

Salomo baut Gott einen Tempel (1 Kön 6,1-38)

1 Dann begann Salomo, auf dem Berg Morija in Jerusalem das Haus für den HERRN zu bauen. Den Platz hatte schon sein Vater David bestimmt, weil ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna der HERR erschienen war.

2 Im zweiten Monat seines vierten Regierungsjahres fing Salomo mit dem Bau an.

3 Die Länge des Tempelhauses betrug dreißig Meter und die Breite zehn Meter.

4 An der Stirnseite befand sich eine Vorhalle, zehn Meter breit wie der Hauptbau und sechzig Meter hoch. Die Innenwände der Vorhalle ließ Salomo mit reinem Gold überziehen.

5 Das Haus selber ließ er innen mit Zypressenholz verkleiden und dies ebenfalls mit reinem Gold überziehen. Darauf wurden noch Verzierungen in Form von Palmbäumen und kettenartigen Bändern angebracht.

6 Das ganze Haus ließ er mit kostbaren Steinen schmücken. Das für den Bau verwendete Gold stammte aus Parwajim.

7 Damit wurde innen das ganze Haus einschließlich der Balken, Schwellen, Wände und Türen verkleidet. An den Wänden wurden auch noch Bilder von Kerubim eingeschnitzt.

8 Den hinteren Raum, das Allerheiligste, machte Salomo zehn Meter lang und zehn Meter breit, so breit wie das ganze Gebäude. Er wurde innen mit reinem Gold verkleidet; dafür wurden 600 Zentner gebraucht.

9 Für den Goldüberzug der Nägel wurde ein halbes Kilo gebraucht. Auch die Wände der oberen Räume wurden mit Gold überzogen.

10 Für das Allerheiligste ließ Salomo zwei Kerubfiguren gießen. Auch sie wurden mit Gold überzogen.

11-12 Jede hatte zwei Flügel, je zweieinhalb Meter lang. Die beiden Figuren waren so nebeneinander aufgestellt, dass ihre ausgespannten Flügel einander in der Mitte des Raumes berührten und außen bis an die Seitenwände reichten.

13 Die Flügel überspannten also die ganze Breite des Raumes von zehn Metern, von einer Wand bis zur andern. Die Figuren selbst standen aufrecht auf ihren Füßen und waren mit dem Gesicht dem Eingang zugewandt.

14 Weiter ließ Salomo den Vorhang vor dem Allerheiligsten machen. Er war aus gezwirntem Leinen gewebt und mit blauer, roter und karmesinroter Wolle waren Kerubbilder darauf gestickt.

Die beiden Säulen aus Bronze (1 Kön 7,15-22)

15 Schließlich ließ Salomo für den Platz vor dem Tempel zwei Säulen herstellen. Sie waren siebzehneinhalb Meter hoch, ihre Kapitelle hatten eine Höhe von zweieinhalb Metern.

16 Für diese Säulen wurden auch kettenartige Bänder angefertigt und oben ringsum angebracht, ebenso hundert Nachbildungen von Granatäpfeln, die an den Bändern befestigt wurden.

17 Salomo ließ die Säulen vor dem Tempelhaus aufstellen, eine rechts, die andere links. Die rechte nannte er Jachin (Er richtet auf) und die linke Boas (In ihm ist Stärke).

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart