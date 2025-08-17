2. Könige 14

Gute Nachricht Bibel

Über König Amazja von Juda (2 Chr 25,1-4. 11-12)

1 Im zweiten Regierungsjahr von Joasch, dem König von Israel, wurde Amazja König von Juda. Er war der Sohn des Königs Joasch von Juda.

2 Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan und stammte aus Jerusalem.

3 Amazja folgte dem Vorbild seines Vaters Joasch und tat, was dem HERRN gefällt. Doch an seinen Ahnherrn David reichte er nicht heran.

4 Die Opferstätten rings im Land ließ er bestehen, sodass das Volk auch weiterhin an diesen Stätten Opfer darbrachte.

5 Als Amazja die Herrschaft fest in der Hand hatte, ließ er die Hofleute töten, die seinen Vater Joasch ermordet hatten.

6 Ihre Söhne aber verschonte er, weil im Gesetzbuch Moses das Gebot des HERRN steht: »Die Eltern sollen nicht für die Schuld ihrer Kinder sterben und die Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern; jeder soll nur für seine eigene Schuld bestraft werden. «

7 Amazja schlug die Edomiter, die mit einem 10000 Mann starken Heer im Salztal gegen ihn angetreten waren. Er eroberte auch die Stadt Sela und gab ihr den Namen Jokteel. So heißt sie noch heute.

Amazjas Niederlage gegen König Joasch von Israel (2 Chr 25,17-24)

8 Darauf schickte Amazja Boten zu König Joasch von Israel, dem Sohn von Joahas und Enkel von Jehu, und ließ ihm sagen: »Komm, tritt mir im Kampf gegenüber, damit wir sehen, wer stärker ist!«

9 König Joasch antwortete ihm: »Der Dornstrauch auf dem Libanon sagte zur Zeder: ›Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau!‹ Aber die wilden Tiere liefen über den Dornstrauch und zertrampelten ihn.

10 Dein Sieg über die Edomiter ist dir zu Kopf gestiegen. Gib dich mit deinem Ruhm zufrieden und bleib zu Hause! Oder willst du dich ins Unglück stürzen und ganz Juda mit hineinreißen?«

11 Aber Amazja hörte nicht auf, Joasch herauszufordern. So rückte König Joasch zum Kampf heran. Bei Bet-Schemesch, im Gebiet von Juda, traf sein Heer auf das von König Amazja.

12 Die Männer von Juda wurden geschlagen und liefen auseinander, jeder kehrte nach Hause zurück.

13 Amazja wurde bei Bet-Schemesch von Joasch gefangen genommen. Dann zog Joasch nach Jerusalem und ließ die Stadtmauer auf einer Länge von 200 Metern niederreißen, vom Efraïmtor bis zum Ecktor.

14 Er nahm alles Gold und Silber und alle kostbaren Geräte mit, die sich im Tempel und in den Schatzkammern des königlichen Palastes befanden. Außerdem führte er eine Anzahl von Geiseln mit sich nach Samaria.

Tod des Königs Joasch von Israel

15 Was es sonst noch über Joasch zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge – auch über den Krieg gegen Amazja, den König von Juda –, das ist alles in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen.

16 Als Joasch starb, wurde er in Samaria in der Grabstätte der Könige von Israel bestattet. Sein Sohn Jerobeam wurde sein Nachfolger.

Amazjas Ende. Asarja wird König von Juda (2 Chr 25,25–26,2)

17 König Amazja von Juda überlebte König Joasch von Israel um 15 Jahre.

18 Was es sonst noch über Amazja zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen.

19 In Jerusalem kam es zu einer Verschwörung gegen ihn. Er floh nach Lachisch, aber die Verschwörer schickten ihm dorthin Männer nach, die ihn umbrachten.

20 Auf einem mit Pferden bespannten Wagen wurde er nach Jerusalem zurückgebracht und in der Davidsstadt in der Grabstätte seiner Vorfahren bestattet.

21 Als Nachfolger Amazjas machten alle Männer von Juda seinen Sohn Asarja zum König. Er war damals 16 Jahre alt.

22 Nach dem Tod seines Vaters eroberte er die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus.

Über König Jerobeam II. von Israel

23 Im 15. Regierungsjahr von Amazja, dem König von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn von Joasch, König von Israel. Er regierte 41 Jahre lang in Samaria

24 und tat, was dem HERRN missfällt, genauso wie Jerobeam, der Sohn Nebats, der die Leute des Reiches Israel zum Götzendienst verführt hatte.

25 Doch gelang es ihm, alle Gebiete, die zum Reich Israel gehörten, zurückzuerobern, von Lebo-Hamat bis hinunter zum Toten Meer. Damit ging in Erfüllung, was der HERR, der Gott Israels, durch seinen Diener versprochen hatte, durch den Propheten Jona, den Sohn von Amittai aus Gat-Hefer.

26 Denn der HERR hatte gesehen, wie erbärmlich schlecht es um die Israeliten stand, dass sie allesamt am Ende waren und dass niemand da war, der ihnen hätte helfen können.

27 Noch hatte der HERR ja auch nicht beschlossen, das Reich Israel vom Erdboden verschwinden zu lassen, und so half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn von Joasch.

28 Was es sonst noch über Jerobeam zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Dort wird auch berichtet, wie er Gebiete von Damaskus und Hamat für Israel zurückgewann, die einst zum Reich Davids gehört hatten.

29 Als Jerobeam starb, wurde er in der Grabstätte der Könige von Israel bestattet. Sein Sohn Secharja wurde sein Nachfolger.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart