Gute Nachricht Bibel

Die Bundeslade (25,10-22)

1 Dann machte Bezalel die Lade aus Akazienholz, eineinviertel Meter lang, drei viertel Meter breit und ebenso hoch.

2 Er überzog sie außen und innen mit reinem Gold und verzierte sie ringsum mit einer Goldleiste.

3 Er goss vier Ringe aus Gold und brachte sie an den vier Ecken der Lade an, zwei Ringe auf jeder Längsseite,

4 machte zwei Stangen aus Akazienholz, überzog sie mit Gold

5 und steckte sie durch die Ringe, sodass man die Lade tragen konnte.

6 Er machte eine Deckplatte aus reinem Gold, die in den Maßen genau auf die Lade passte,

7-8 sowie zwei geflügelte Kerubfiguren aus getriebenem Gold, die an den beiden Schmalseiten auf der Deckplatte angebracht wurden.

9 Sie standen einander zugewandt, den Blick auf die Deckplatte gerichtet; ihre Flügel hielten sie schirmend über der Platte ausgebreitet.

Der Tisch für die geweihten Brote (25,23-30)

10 Dann machte Bezalel den Tisch aus Akazienholz, einen Meter lang, einen halben Meter breit und drei viertel Meter hoch.

11 Er überzog ihn mit reinem Gold und fasste die Tischplatte ringsum mit einer goldenen Schmuckleiste ein.

12 Außerdem setzte er auf die Tischplatte ringsum eine Randleiste von zehn Zentimeter Höhe auf und fasste auch sie mit einer goldenen Schmuckleiste ein.

13 Er goss vier goldene Ringe und befestigte sie oben an den Kanten der vier Beine,

14-15 dicht unter der umlaufenden Randleiste. Er machte zwei Stangen aus Akazienholz, überzog sie mit Gold und steckte sie durch die Ringe, sodass man den Tisch tragen konnte.

16 Außerdem machte er aus reinem Gold die Geräte für das Trankopfer, die auf dem Tisch stehen sollten: die Schalen, Schüsseln, Becher und Kannen.

Der goldene Leuchter (25,31-40)

17 Weiter machte Bezalel den Leuchter aus reinem Gold, und zwar mit allen seinen Teilen aus einem Stück.

18 Von seinem Schaft gingen nach beiden Seiten je drei Arme aus,

19 jeder mit drei Blütenkelchen verziert.

20 Auf dem Schaft selber befanden sich vier Blütenkelche,

21 drei davon an den Ansatzstellen der Arme, jeweils unterhalb der Stelle, von der ein Armpaar abzweigte.

22 Der ganze Leuchter bestand aus reinem Gold und war aus einem Stück gearbeitet.

23 Bezalel machte für den Leuchter auch die sieben Lichtschalen sowie die Dochtscheren und die Reinigungsnäpfe, alles aus reinem Gold.

24 Für den Leuchter und sein Zubehör verarbeitete er einen Zentner reines Gold.

Der Altar für das Räucheropfer. Salböl und Weihrauch (30,1-5. 22-38)

25 Bezalel machte aus Akazienholz den Altar für das Räucheropfer, einen halben Meter lang und ebenso breit und einen Meter hoch, samt seinen Hörnern aus einem Stück gefertigt.

26 Er überzog ihn außen mit reinem Gold und brachte ringsum eine goldene Leiste an.

27 Unter der Leiste befestigte er die goldenen Ringe für die Tragstangen,

28 machte aus Akazienholz die Stangen und überzog auch sie mit Gold.

29 Durch kundige Männer ließ er das heilige Salböl und den wohlriechenden Weihrauch bereiten.

