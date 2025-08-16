Gute Nachricht Bibel

GESETZE FÜR GOTTES HEILIGES VOLK (Kapitel 18–20)

Verbot geschlechtlicher Verirrungen

1 Der HERR sagte zu Mose:

2 »Richte den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe: ›Ich bin der HERR, euer Gott.

3 Lebt nicht so, wie die Leute in Ägypten leben, woher ihr kommt, auch nicht so, wie sie in Kanaan leben, wohin ich euch bringe. Die Sitten dieser Völker gehen euch nichts an.

4 Ihr sollt euch nach meinen Ordnungen richten und meinen Anweisungen gehorchen. Ich bin der HERR, euer Gott.

5 Wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Ich bin der HERR !

6 Kein Mann unter euch darf mit einer Blutsverwandten geschlechtlich verkehren. Ich bin der HERR !

7 Du darfst nicht mit deiner Mutter schlafen und dadurch deinen Vater entehren; denn sie ist deine Mutter.

8 Du darfst nicht mit einer anderen Frau deines Vaters schlafen; denn auch dadurch entehrst du deinen Vater.

9 Du darfst nicht mit deiner Schwester oder Halbschwester schlafen, gleichgültig, ob sie die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist und ob sie in der gleichen Ehe geboren ist oder nicht.

10 Du darfst nicht mit deiner Enkeltochter schlafen; denn dadurch entehrst du dich selbst.

11 Du darfst nicht mit einem Mädchen schlafen, das die Tochter deines Vaters und einer seiner Frauen ist; denn sie ist deine Schwester.

12 Du darfst nicht mit einer Schwester deines Vaters schlafen; denn sie ist mit deinem Vater blutsverwandt.

13 Du darfst nicht mit einer Schwester deiner Mutter schlafen; denn sie ist mit deiner Mutter blutsverwandt.

14 Du darfst nicht mit der Frau deines Onkels, des Bruders deines Vaters, schlafen; denn sie ist deine Tante.

15 Du darfst nicht mit deiner Schwiegertochter schlafen; denn sie ist die Frau deines Sohnes.

16 Du darfst nicht mit deiner Schwägerin schlafen; denn dadurch entehrst du deinen Bruder.

17 Wenn du mit einer Frau verkehrst, darfst du nicht gleichzeitig mit ihrer Tochter oder Enkeltochter schlafen. Sie sind mit ihr blutsverwandt, deshalb ist das so viel wie Blutschande.

18 Du darfst nicht die Schwester deiner Frau zur Nebenfrau nehmen, solange deine Frau noch lebt.

19 Du darfst nicht mit einer Frau schlafen, die ihre monatliche Blutung hat; denn in dieser Zeit ist sie unrein.

20 Du darfst nicht mit der Frau eines anderen Mannes schlafen; denn dadurch wirst du unrein.

21 Du darfst keines deiner Kinder als Opfer für den Götzen Moloch verbrennen; denn dadurch beleidigst du deinen Gott. Ich bin der HERR !

22 Kein Mann darf mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehren; denn das verabscheue ich.

23 Kein Mann und keine Frau dürfen mit einem Tier geschlechtlich verkehren. Das ist widerwärtig und macht unrein.

24 Verunreinigt euch nicht durch alle diese Verirrungen, wie es die Völker getan haben, die ich vor euch vertreibe.

25 Sie haben das Land unrein gemacht; aber ich sorge dafür, dass es seine Bewohner ausspuckt und so wieder rein wird.

26 Ihr aber sollt euch nach meinen Geboten und Weisungen richten und genauso die Fremden, die bei euch leben. Tut nicht solche abscheulichen Dinge

27 wie die Leute, die vor euch das Land bewohnten und es unrein machten.

28 Sonst wird euch das Land genauso ausspucken, wie es jetzt seine bisherigen Bewohner ausspuckt.

29 Wer irgendeine von diesen Abscheulichkeiten tut, hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden.

30 Gehorcht meinen Anweisungen und richtet euch nicht nach den abscheulichen Sitten der Völker, die vor euch das Land bewohnten. Verunreinigt euch nicht durch ein solches Verhalten. Ich bin der HERR, euer Gott!‹«

