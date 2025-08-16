Gute Nachricht Bibel

Die Ordnung der Stämme

1 Der HERR sagte zu Mose und Aaron:

2 »Die Israeliten sollen ihr Lager in einiger Entfernung rings um das Heilige Zelt aufschlagen. Jeder von ihnen hat seinen Platz unter dem Feldzeichen seiner Heeresabteilung und beim Zeichen seiner Sippe. «

3-8 Auf der Ostseite bekam die Abteilung unter dem Feldzeichen Judas ihr Lager, drei Stämme mit ihren Oberhäuptern, und zwar:

9 Stamm Oberhaupt Anzahl Juda Nachschon, der Sohn Amminadabs 74600 Issachar Netanel, der Sohn Zuars 54400 Sebulon Eliab, der Sohn Helons 57400 Ihre Gesamtzahl betrug 186400. Diese Abteilung sollte beim Weitermarsch zuerst aufbrechen.

10-15 Auf der Südseite bekam die Abteilung unter dem Feldzeichen Rubens ihr Lager, drei Stämme mit ihren Oberhäuptern, und zwar:

16 Stamm Oberhaupt Anzahl Ruben Elizur, der Sohn Schedëurs 46500 Simeon Schelumiël, der Sohn von Zurischaddai 59300 Gad Eljasaf, der Sohn Dëuëls 45650 Ihre Gesamtzahl betrug 151450. Diese Abteilung sollte beim Weitermarsch als zweite aufbrechen.

17 Danach sollten sich die Leviten mit dem Heiligen Zelt einordnen. Ihr Platz war genau in der Mitte, im Lager und unterwegs.

18-23 Auf der Westseite bekam die Abteilung unter dem Feldzeichen Efraïms ihr Lager, drei Stämme mit ihren Oberhäuptern, und zwar:

24 Stamm Oberhaupt Anzahl Efraïm Elischama, der Sohn Ammihuds 40500 Manasse Gamliël, der Sohn Pedazurs 32200 Benjamin Abidan, der Sohn von Gidoni 35400 Ihre Gesamtzahl betrug 108100. Diese Abteilung sollte beim Weitermarsch als dritte aufbrechen, direkt nach den Leviten.

25-30 Auf der Nordseite bekam die Abteilung unter dem Feldzeichen Dans ihr Lager, drei Stämme mit ihren Oberhäuptern, und zwar:

31 Stamm Oberhaupt Anzahl Dan Ahiëser, der Sohn von Ammischaddai 62700 Ascher Pagiël, der Sohn Ochrans 41500 Naftali Ahira, der Sohn Enans 53400 Ihre Gesamtzahl betrug 157600. Diese Abteilung sollte beim Weitermarsch als letzte aufbrechen.

32 Die Gesamtzahl aller wehrfähigen Israeliten betrug 603550.

33 Nach der Anweisung des HERRN wurden die Leviten nicht zusammen mit den anderen erfasst.

34 Die Israeliten führten alles so aus, wie der HERR es Mose aufgetragen hatte. Sie lagerten jeweils unter ihrem Feldzeichen, nach Sippen und Familien geordnet, und so brachen sie auch auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart