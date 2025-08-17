Gute Nachricht Bibel

1 Jerusalem, leg das Trauerkleid ab, wirf die Lumpen fort, in die du dich in deinem Elend gehüllt hast! Schmück dich mit der Herrlichkeit, die Gott dir für immer schenken will!

2 Leg die Hilfe, die Gott dir gewährt, als Mantel um! Trag als Krone den Lichtglanz, den er über dich ergießt!

3 Die ganze Erde wird die strahlende Herrlichkeit sehen, in die Gott dich kleidet.

4 Gott gibt dir für ewig einen neuen Namen; er lautet: »Stadt des Friedens und der göttlichen Hilfe, herrlich geschmückt durch die Treue ihrer Bewohner«.

5 Steh auf, Jerusalem! Stell dich auf einen hohen Berg, sieh dorthin, wo die Sonne aufgeht! Von allen Enden der Erde kommen deine Kinder. Sie folgen dem Ruf des heiligen Gottes, sie jubeln, weil er sie nicht vergessen hat.

6 Zu Fuß mussten sie dich verlassen, die Feinde haben sie weggetrieben wie das Vieh; aber nun werden sie zu dir zurückgebracht, ehrenvoll getragen wie Könige auf ihrem Thron.

7 Gott hat befohlen: »Alle hohen Berge und steilen Hügel sollen eingeebnet und die Täler aufgefüllt werden, damit mein Volk Israel gefahrlos dahinziehen kann unter dem Schutz meiner Herrlichkeit. «

8 Wälder sollen aufwachsen mit duftenden Bäumen aller Art, damit sie Israel unterwegs Schatten spenden.

9 Gott wird sein Volk nach Hause bringen; voll Freude zieht es dahin im Licht seiner Herrlichkeit, beschenkt mit seiner Hilfe und seinem Erbarmen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart