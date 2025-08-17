Stücke zum Buch Ester 7

Gute Nachricht Bibel

1 Der König und Haman fanden sich dort ein.

2 Beim Wein richtete der König an Ester zum zweiten Mal die Frage: »Was hast du auf dem Herzen, Königin Ester? Was ist dein Wunsch? Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs!«

3 Die Königin antwortete ihm: »Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes.

4 Man hat uns verkauft, mich und mein Volk; man will uns töten, berauben, als Sklaven verschachern, uns selbst und unsere Kinder. Ich habe mich bis jetzt herausgehalten; aber der Mann, der uns verleumdet hat, ist es nicht wert, im Dienst des Königs zu stehen. «

5 »Wer ist der Mann?«, fragte der König. »Wer hat es gewagt, so etwas zu tun?«

6 Ester antwortete: »Unser Todfeind ist dieser böse Haman hier!« Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin.

7 Der König stand von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman aber flehte die Königin um Gnade an; denn er sah, wie ernst die Lage für ihn war.

Haman kommt statt Mordechai an den Galgen

8 Als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman flehend über das Polster geworfen, auf dem Ester lag. Empört rief er: »Sogar meiner Gemahlin willst du Gewalt antun, und das hier in meinem Palast!« Völlig vernichtet wandte Haman das Gesicht ab.

9 Einer der königlichen Eunuchen, Bugatan, sagte: »Er ging sogar so weit, einen Galgen zu errichten für Mordechai, der dem König das Leben gerettet hat! Der Galgen steht auf seinem Grundstück, er ist zwanzig Meter hoch. « »Hängt ihn daran auf!«, befahl der König.

10 So wurde Haman an den Galgen gehängt, den er für Mordechai bestimmt hatte. Darauf legte sich der Zorn des Königs.

