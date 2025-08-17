Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Der zweite Freund: Kein Mensch kann vor Gott bestehen
1 Da sagte Bildad von Schuach:
2 »Gott herrscht mit furchterregender Gewalt, mit starker Hand schafft er im Himmel Frieden.
3 Wer kann die Scharen seiner Diener zählen? Geht Gottes Licht nicht über allen auf?
4 Wie will ein Mensch vor Gott bestehen können, ein von der Frau Geborener je schuldlos sein?
5 Sogar das Licht des Mondes ist nicht hell und auch die Sterne sind nicht rein für Gott,
6 geschweige denn der Mensch, die Eintagsfliege! Was gilt bei Gott schon dieser kleine Wurm?«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart