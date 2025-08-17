Gute Nachricht Bibel

Der zweite Freund: Kein Mensch kann vor Gott bestehen

1 Da sagte Bildad von Schuach:

2 »Gott herrscht mit furchterregender Gewalt, mit starker Hand schafft er im Himmel Frieden.

3 Wer kann die Scharen seiner Diener zählen? Geht Gottes Licht nicht über allen auf?

4 Wie will ein Mensch vor Gott bestehen können, ein von der Frau Geborener je schuldlos sein?

5 Sogar das Licht des Mondes ist nicht hell und auch die Sterne sind nicht rein für Gott,

6 geschweige denn der Mensch, die Eintagsfliege! Was gilt bei Gott schon dieser kleine Wurm?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart