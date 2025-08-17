Gute Nachricht Bibel

Du kannst Gott kein Unrecht vorwerfen!

1 Weiter sagte Elihu:

2 »Ihr klugen Männer, hört auf meine Rede! Ihr habt Erfahrung; darum hört mir zu!

3 ›Der Gaumen prüft, ob eine Speise schmeckt; genauso muss das Ohr die Worte prüfen. ‹

4 Lasst uns den Fall gemeinsam untersuchen! Was recht und gut ist, müssen wir erkennen.

5 Denn Ijob hat gesagt: ›Ich bin im Recht; doch Gott verweigert mir die Anerkennung.

6 Das Urteil über mich hat er gefälscht, sein Pfeil bringt mir den Tod ganz ohne Schuld!‹

7 Ihr sagt: ›Wo ist ein Mann wie dieser Ijob? Er lästert Gott, wie wenn er Wasser trinkt.

8 Er fühlt sich wohl im Kreise der Verbrecher und hat Gemeinschaft mit den Feinden Gottes.

9 Er sagt doch selbst: Der Mensch hat nichts davon, wenn er sich stets um Gottes Freundschaft müht. ‹

10 Drum hört mir zu, ihr Männer mit Verstand! Es ist nicht möglich, dass Gott Unrecht tut, dass der Gewaltige das Recht verdreht!

11 Der Mensch bekommt von Gott, was er verdient; entsprechend seinem Tun vergilt er ihm.

12 Gott tut gewiss kein Unrecht, nie und nimmer! Er, der Gewaltige, verdreht kein Recht!

13 Hat denn ein anderer ihm die Macht gegeben? Wer hat ihm diese Erde anvertraut?

14 Wenn Gott tatsächlich an sich selber dächte und hielte seinen Lebenshauch zurück,

15 dann würden alle Lebewesen sterben, im Augenblick zu Staub und Asche werden.

16 Wenn du Verstand hast, Ijob, dann pass auf und höre auch auf das, was ich jetzt sage!

17 Verklagst du Gott, den Großen und Gerechten? Meinst du, dass er ein Feind des Rechtes ist? Wie könnte er dann diese Welt regieren?

18 Nur Gott kann einen König Nichtsnutz nennen und zu den Großen sagen: ›Ihr Verbrecher!‹

19 Nur er nimmt keine Rücksicht auf die Fürsten, zieht keinen Reichen einem Armen vor; denn alle sind Geschöpfe seiner Hände.

20 Sie sterben plötzlich, mitten in der Nacht. Das Volk gerät in Aufruhr, Starke weichen; kein Mensch erhebt die Hand, doch sie sind fort.

21 Gott überwacht die Wege jedes Menschen und sieht genau, was einer unternimmt.

22 Für ihn ist keine Dunkelheit so dunkel, dass Unheilstifter sich verstecken könnten.

23 Gott braucht auch keine lange Untersuchung, um einen Menschen vor Gericht zu ziehen.

24 Er muss die Mächtigen nicht erst verhören, um sie durch andere Leute zu ersetzen.

25 Weil Gott genau auf ihre Taten achtet, kann er sie über Nacht zugrunde richten.

26 Auf öffentlichem Platz bestraft er sie vor aller Welt, genauso wie Verbrecher.

27 Das tut er, weil sie ihm nicht folgen wollten und seinen Willen nie beachtet haben.

28 So zwangen sie die Armen und Geringen, zu Gott zu schreien, ihm ihr Leid zu klagen. Und Gott hat ihren Hilferuf gehört!

29 Doch wenn er sich entschlösse, nichts zu tun, dann könnte niemand ihn dafür verdammen. Und wenn er sich verbirgt, dann sieht ihn keiner. Was könnten Menschen oder Völker tun,

30 wenn Gott es wollte, dass ein Volksverführer, der kein Gewissen hat, ihr König würde?

31 Wenn jemand Gott die Schuld bekennt und sagt: ›Ich habe mich verfehlt, ich tu’s nie wieder!

32 Zeig mir die Fehler, die ich selbst nicht sehe. Das Unrecht, das ich tat, ich tu’s nicht mehr‹ –

33 willst du dann immer noch, dass Gott ihn straft, weil du ihn ja bereits verurteilt hast? Nicht ich muss das entscheiden, sondern du! Nun lass uns hören, was du selber denkst!

34 Wer Einsicht hat, der stimmt mir sicher zu; und jeder Weise, der mir zuhört, sagt:

35 ›Viel Wissen zeigt sich nicht in Ijobs Worten, sein Reden hat doch weder Hand noch Fuß.

36 Ihr müsst ihn noch viel besser hinterfragen! Er redet wie ein Mensch, der Gott nicht kennt.

37 Zu seinen Sünden fügt er Rebellion; in unserer Mitte sät er Zweifel aus und häuft die bösen Worte gegen Gott. ‹«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart