Gute Nachricht Bibel

1 Wer hofft, es zu besiegen, täuscht sich selbst; sein bloßer Anblick wirft dich schon zu Boden.

2 Wer wird so tollkühn sein, es aufzustören? Noch schlimmer wär es, mir die Stirn zu bieten!

3 Hab ich von jemand ein Geschenk bekommen, das ich ihm jetzt zurückzuzahlen hätte? Gehört nicht alles unterm Himmel mir?

4 Ich will noch mehr vom Krokodil berichten, von seinen Gliedern, seinen Fähigkeiten, auch von der Schönheit seines Körperbaus.

5 Wer wagt es, ihm das Oberkleid zu öffnen? Wer dringt in seinen Doppelpanzer ein?

6 Wer öffnet gar das große Tor des Rachens, bewacht von diesen fürchterlichen Zähnen?

7 Sein ganzer Rücken ist aus festen Schilden, verschlossen und versiegelt, undurchdringbar.

8 Sie schließen ohne Lücke aneinander, kein Lufthauch kommt mehr zwischen ihnen durch.

9 Sie alle sind so eng und fest verklammert, dass nichts sie auseinanderreißen kann.

10 Das Licht sprüht strahlend hell bei seinem Niesen und wie das Morgenrot glühn seine Augen.

11 Aus seinem Rachen schießen lange Flammen und Feuerfunken fliegen ringsumher.

12 Aus seinen Nüstern strömt ein dichter Dampf, so wie aus einem Topf, in dem es kocht.

13 Sein Atem kann ein Kohlenfeuer zünden und eine Flamme schlägt aus seinem Rachen.

14 In seinem Nacken wohnt so große Kraft, dass jeder, der es sieht, vor Angst erzittert.

15 Sein Bauch ist straff und fest, wie angegossen, das Fleisch liegt unbeweglich, gibt nicht nach.

16 Sein Herz ist hart wie Stein, kennt kein Erbarmen, es ist so unnachgiebig wie ein Mühlstein.

17 Erhebt es sich, erschrecken selbst die Stärksten und weichen voller Angst vor ihm zurück.

18 In seinen harten Panzer dringt kein Schwert, kein Speer, kein Spieß, kein Pfeil kann es verwunden.

19 Das Eisen ist bei ihm nicht mehr als Stroh und Bronze ist so viel wie morsches Holz.

20 Mit einem Pfeil kann niemand es verjagen und Schleudersteine achtet es wie Stoppeln.

21 Für einen Strohhalm hält es selbst die Keule, und wenn der Wurfspeer zischt, dann lacht es spöttisch.

22 Sein Bauch ist wie ein Brett mit spitzen Scherben, wie eine Egge zieht es durch den Schlamm.

23 Es wühlt das Wasser auf, wie wenn es siedet, und lässt es brodeln wie im Salbentopf.

24 Im Meer bleibt eine helle Spur zurück, sie leuchtet silberweiß wie Greisenhaar.

25 Auf Erden kannst du nichts mit ihm vergleichen; so furchtlos ist kein anderes Geschöpf.

26 Selbst auf die Größten blickt es stolz herab, es ist der König aller wilden Tiere. «

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart