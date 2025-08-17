Hoheslied 4

Gute Nachricht Bibel

Du bist schön, meine Freundin!

1 Preisen will ich deine Schönheit, du bist lieblich, meine Freundin! Deine Augen sind wie Tauben, flattern hinter deinem Schleier. Wie die Herde schwarzer Ziegen vom Berg Gilead talwärts zieht, fließt das Haar auf deine Schultern.

2 Weiß wie frisch geschorne Schafe, wenn sie aus der Schwemme steigen, glänzen prächtig deine Zähne, keiner fehlt in seiner Reihe.

3 Wie ein scharlachrotes Band ziehn sich deine feinen Lippen. Wangen hinterm Schleier schimmern rötlich wie die Scheibe eines Apfels vom Granatbaum.

4 Wie der Turm des Königs David, glatt und rund, geschmückt mit tausend blanken Schilden, ragt dein Hals.

5 Deine Brüste sind zwei Zicklein, Zwillingsjunge der Gazelle, die in Blumenwiesen weiden.

6 Wenn die Schatten länger werden und der Abend Kühle bringt, komm ich zu dir, ruh auf deinem Myrrhenberg und Weihrauchhügel.

7 Deine Schönheit will ich preisen! Du bist lieblich, meine Freundin, und kein Fehler ist an dir!

Geh mit mir!

8 Komm, meine Braut, geh doch mit, lass die Berge! Lass den gefahrvollen Libanon, komm! Fort von dem Gipfel des Berges Amana, fort vom Senir und vom ragenden Hermon, fort von den Lagerplätzen der Löwen, fort von den Bergen der Panther, komm mit!

Liebeszauber

9 Verzaubert hast du mich, Geliebte, meine Braut! Ein Blick aus deinen Augen und ich war gebannt. Sag, birgt er einen Zauber, an deinem Hals der Schmuck?

10 Wie glücklich du mich machst mit deiner Zärtlichkeit! Mein Mädchen, meine Braut, ich bin von deiner Liebe berauschter als von Wein. Du duftest süßer noch als jeder Salbenduft.

11 Wie Honig ist dein Mund, mein Schatz, wenn du mich küsst, und unter deiner Zunge ist süße Honigmilch. Die Kleider, die du trägst, sie duften wie der Wald hoch auf dem Libanon.

Der Liebesgarten

12-15 Meine Braut ist ein Garten voll erlesener Pflanzen! An Granatapfelbäumen reifen köstliche Früchte. Herrlich duften die Rosen und die Blüten der Henna. Narde, Safran und Kalmus, alle Weihrauchgewächse, Zimt und Aloë, Myrrhe, alle Arten von Balsam sind im Garten zu finden. Eine Quelle entspringt dort mit kristallklarem Wasser, das vom Libanon herkommt. Aber noch sind mir Garten und Quelle verschlossen!

16 Kommt doch, ihr Winde, durchweht meinen Garten! Nordwind und Südwind, erweckt seine Düfte! Komm, mein Geliebter, betritt deinen Garten! Komm doch und iss seine köstlichen Früchte!

