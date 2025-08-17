Gute Nachricht Bibel

Hosea veranschaulicht Gottes Gericht über Israel

1 Der HERR befahl mir: »Nimm dir nochmals eine Frau und liebe sie – eine Frau, die einen anderen Mann liebt und wegen Ehebruch verstoßen ist! Denn genauso liebe ich die Leute von Israel, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Presskuchen aus Rosinen lieben. «

2 Ich kaufte die Frau um fünfzehn Silberstücke und sechs Zentner Gerste

3 und sagte zu ihr: »Für eine lange Zeit wirst du jetzt im Haus bleiben und dich mit keinem Mann einlassen und auch ich werde nicht mit dir verkehren. «

4 Genauso wird es den Leuten von Israel ergehen: Sie werden lange Zeit keinen König und keine führenden Männer haben, keine Opferstätten, keine geweihten Steinmale und keine Orakel.

5 Zuletzt aber werden sie umkehren, sie werden sich dem HERRN, ihrem Gott, zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Sie werden dem HERRN voll Ehrfurcht dienen und alles Gute allein von ihm erwarten. So geschieht es am Ende der Zeit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart