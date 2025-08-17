Jesaja, Kapitel 12

Jesaja 12

Gute Nachricht Bibel

Ein Danklied

1 Am Tag deiner Rettung wirst du sagen: » HERR, ich preise dich! Du bist zornig auf mich gewesen; doch nun hat sich dein Zorn gelegt, und ich darf wieder aufatmen!«

2 Dann wirst du bekennen: »Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst! Den HERRN will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. «

3 Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt.

4 Und ihr werdet sagen an jenem Tag: »Preist den HERRN ! Macht seinen Namen überall bekannt! Verkündet allen Völkern, was er getan hat; sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist.

5 Singt und spielt zur Ehre des HERRN ! Denn er hat gewaltige Taten vollbracht; das soll die ganze Welt erfahren.

6 Freu dich und juble, du Zionsstadt ! Denn er wohnt in deiner Mitte, er, der große, heilige Gott Israels!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

