Gute Nachricht Bibel

Der Retter kommt aus Betlehem

1 Doch dir, Betlehem im Gebiet der Sippe Efrat, lässt der HERR sagen: »So klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. «

2 Der HERR gibt sein Volk den Feinden preis, bis eine Frau den erwarteten Sohn zur Welt bringt. Dann werden die Verschleppten, die noch am Leben sind, zu den anderen Israeliten zurückkehren.

3 Im höchsten Auftrag des HERRN, seines Gottes, und mit der Kraft, die der HERR ihm gibt, wird er die Leute von Israel schützen und leiten. Sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen.

4-5 Er wird Frieden bringen und uns vor den Assyrern retten, wenn sie herkommen und in unser Land einfallen. Wenn die Assyrer in unser Land einfallen und unsere befestigten Städte in Besitz nehmen wollen, haben wir viele mächtige Bundesgenossen, die wir gegen sie aufbieten. Sie werden Assyrien, das Land der Nachfahren Nimrods, erobern und alle seine Städte verwüsten.

Israels Rest unter den Völkern. Seine Reinigung

6 Die Überlebenden aus den Nachkommen Jakobs sind inmitten der Völker wie der Tau, den der HERR schickt, wie der Regen, der auf die Pflanzen fällt. Sie warten nicht auf Menschenhilfe und setzen ihre Hoffnung nicht auf Menschen.

7 Die Überlebenden aus den Nachkommen Jakobs sind inmitten der Völker wie der Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Löwe mitten in einer Schafherde. Er wirft zu Boden und zerfleischt, was in seine Fänge kommt, und niemand kann ihm etwas entreißen.

8 Ja, HERR, erhebe deine Hand gegen deine Feinde und vernichte sie!

9 Der HERR sagt: »Der Tag wird kommen, da nehme ich eure Rosse weg und vernichte eure Streitwagen,

10 ich zerstöre eure Städte und schleife eure Festungen,

11 ich nehme euch die Zaubermittel und Wahrsager.

12 Ich zerschlage eure Götzenbilder und eure heiligen Steine, damit ihr nicht mehr Dinge anbeten könnt, die ihr selbst geschaffen habt.

13 Ich reiße eure geweihten Pfähle aus und zerstöre eure Städte.

14 Aber auch die anderen Völker, die nicht auf mich hören wollen, werden meinen schrecklichen Zorn zu spüren bekommen. «

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart