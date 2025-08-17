Psalmen, Kapitel 100

Psalm 100

Wir sind sein Volk

1 Ein Danklied. Jubelt dem HERRN zu, ihr Bewohner der Erde!

2 Stellt euch freudig in seinen Dienst! Kommt zu ihm mit lautem Jauchzen!

3 Denkt daran: Der HERR allein ist Gott! Er hat uns geschaffen und ihm gehören wir. Sein Volk sind wir, er sorgt für uns wie ein Hirt für seine Herde.

4 Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied, betretet den Festplatz mit Lobgesang! Preist ihn, dankt ihm für seine Taten!

5 Denn der HERR ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf, von einer Generation zur anderen bleibt er treu.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

