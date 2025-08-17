Psalmen, Kapitel 110

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Gute Nachricht Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 110

Psalm 110

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Gottes Zusage an den König

1 Ein Lied Davids. Gott, der HERR, lässt dir sagen, dir, meinem Herrn und König: »Setze dich an meine rechte Seite! Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. «

2 Der HERR hat dich zum König gemacht auf dem Berg Zion. Von dort aus wird er dein Reich ausweiten; über alle deine Feinde sollst du herrschen!

3 Israels Männer folgen dir willig, wenn du sie zum Kampf rufst. Festlich geschmückt, frisch wie der Morgentau, sammelt sich bei dir die Jugend deines Volkes.

4 Mit einem Schwur sagt der HERR es dir zu: »Du bist mein Priester für immer, nach der Art Melchisedeks. « Er nimmt diese Zusage nicht zurück.

5 Der Herr wird dir zur Seite stehen und Könige zu Boden schlagen am Tag seines Zornes.

6 Wenn er Gericht hält über die Völker, werden überall Tote liegen; er vernichtet die Herrscher vieler Länder.

7 Der König trinkt aus dem Bach am Weg, und so gestärkt, behält er den Sieg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 110 (GNB)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/GNB/ps-110 [gedruckt am 17.08.2025]