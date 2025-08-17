Gute Nachricht Bibel

Gottes Zusage an den König

1 Ein Lied Davids. Gott, der HERR, lässt dir sagen, dir, meinem Herrn und König: »Setze dich an meine rechte Seite! Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. «

2 Der HERR hat dich zum König gemacht auf dem Berg Zion. Von dort aus wird er dein Reich ausweiten; über alle deine Feinde sollst du herrschen!

3 Israels Männer folgen dir willig, wenn du sie zum Kampf rufst. Festlich geschmückt, frisch wie der Morgentau, sammelt sich bei dir die Jugend deines Volkes.

4 Mit einem Schwur sagt der HERR es dir zu: »Du bist mein Priester für immer, nach der Art Melchisedeks. « Er nimmt diese Zusage nicht zurück.

5 Der Herr wird dir zur Seite stehen und Könige zu Boden schlagen am Tag seines Zornes.

6 Wenn er Gericht hält über die Völker, werden überall Tote liegen; er vernichtet die Herrscher vieler Länder.

7 Der König trinkt aus dem Bach am Weg, und so gestärkt, behält er den Sieg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart