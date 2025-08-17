Gute Nachricht Bibel

Dank für Gottes Wundertaten

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Von Herzen will ich den HERRN preisen unter denen, die zu ihm halten, inmitten der Gemeinde.

2 Wie gewaltig sind die Taten des HERRN ! Alle, die Freude an ihnen haben, denken ständig über sie nach.

3 Sein Tun ist voller Hoheit und Pracht; seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand.

4 Er selbst hat Gedenktage gestiftet, damit seine großen Taten nicht vergessen werden. Voll Güte und Erbarmen ist der HERR !

5 Alle, die ihm gehorchten, machte er satt; niemals vergisst er seinen Bund mit ihnen.

6 Er zeigte seinem Volk, wie mächtig er ist: er gab ihm die Länder anderer Völker.

7 Was er tut, ist zuverlässig und richtig. Seine Gebote verdienen Vertrauen;

8 für alle Zeiten stehen sie fest, sie sind genau und treu zu befolgen.

9 Der HERR hat sein Volk befreit und einen Bund mit ihm geschlossen, der für immer gilt. Heilig und Ehrfurcht gebietend ist er!

10 Den HERRN stets ernst zu nehmen, damit fängt alle Weisheit an. Wer es tut, beweist Verstand. Der Ruhm des HERRN hört niemals auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart