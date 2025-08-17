Gute Nachricht Bibel

Das Glück der Treuen

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Wie glücklich ist ein Mensch, der den HERRN achtet und ehrt und große Freude hat an Gottes Geboten!

2 Seine Nachkommen werden mächtig im Land; denn wer aufrichtig dem HERRN folgt, dessen Kinder segnet er.

3 Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus, seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand.

4 Sogar in dunklen Stunden strahlt ein Licht für alle, die redlich und rechtschaffen sind; denn er ist gütig, barmherzig und gerecht.

5 Gut steht es um den Menschen, der den Armen schenkt und leiht und der bei allem, was er unternimmt, das von Gott gesetzte Recht beachtet.

6 Nie gerät er ins Wanken, niemals wird seine Treue vergessen.

7 Schlimme Nachricht macht ihm keine Angst, mit ruhigem Herzen vertraut er dem HERRN.

8 Fest und mutig bleibt er, ohne Furcht, bald wird er herabschauen auf seine Feinde.

9 Großzügig gibt er den Bedürftigen; seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Darum wird er beschenkt mit Macht und Ehre.

10 Wer Gott missachtet, sieht es voller Ärger, knirscht mit den Zähnen und vergeht vor Wut. Seine bösen Pläne werden zunichte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart