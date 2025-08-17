Gute Nachricht Bibel

Gottes Größe und Erbarmen

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Ihr seine Diener, preist ihn! Rühmt seinen großen Namen!

2 Dankt eurem mächtigen Herrn, jetzt und in aller Zukunft!

3 Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt – überall werde der HERR gepriesen!

4 Herrscher über alle Völker ist der HERR, seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel.

5-6 Wer im Himmel oder auf der Erde gleicht dem HERRN, unserem Gott, ihm, der im höchsten Himmel thront und hinabschaut in die tiefste Tiefe?

7 Den Armen holt er aus der Not, den Hilflosen heraus aus seinem Elend

8 und gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Angesehenen seines Volkes.

9 Der Frau, die keine Kinder haben konnte, verschafft er ein sicheres Zuhause und macht sie zu einer glücklichen Mutter. Preist den HERRN – Halleluja!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart