Gute Nachricht Bibel

Der Ehrfurcht gebietende Gott

1 Als Israel aus Ägypten wegzog, als die Nachkommen Jakobs das Volk verließen, dessen Sprache sie nicht verstehen konnten,

2 da wurde Juda Gottes Heiligtum, Israel wurde sein Herrschaftsgebiet.

3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wich zurück,

4 die Berge sprangen wie Widder und die Hügel hüpften wie Lämmer.

5 Du Meer, warum fliehst du denn? Du Jordan, weshalb weichst du zurück?

6 Ihr Berge, warum springt ihr wie Widder? Ihr Hügel, weshalb hüpft ihr wie Lämmer?

7 Ja, Erde, erbebe vor dem Herrn, zittere, wenn der Gott Jakobs sich zeigt!

8 Er hat den Felsen in einen Teich verwandelt, den harten Stein in eine Quelle!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart