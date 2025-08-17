Gute Nachricht Bibel

Ein Loblied auf Gottes Gesetz

1 I Wie glücklich ist, wer stets unsträflich lebt und jederzeit des HERRN Gesetz befolgt!

2 Wie glücklich ist, wer Gottes Weisung ausführt und wer mit ganzem Herzen nach ihm fragt!

3 Bei solchen Menschen findet sich kein Unrecht, weil sie in allem Gottes Willen tun.

4 Du, HERR, hast deine Vorschriften gegeben, damit man sich mit Sorgfalt danach richtet.

5 Ich möchte unbeirrbar dabei bleiben, mich deinen Ordnungen zu unterstellen!

6 Dann brauchte ich nicht mehr beschämt zu sein im Blick auf die Gebote, die du gabst.

7 Was du entschieden hast, präg’ ich mir ein und preise dich dafür mit reinem Herzen.

8 An deine Ordnungen will ich mich halten; steh du mir bei und lass mich nicht im Stich! II

9 Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Indem er tut, was du gesagt hast, HERR.

10 Von Herzen frage ich nach deinem Willen; bewahre mich davor, ihn zu verfehlen!

11 Was du gesagt hast, präge ich mir ein, weil ich vor dir nicht schuldig werden will.

12 Ich muss dir immer wieder danken, HERR, weil du mich deinen Willen kennen lehrst.

13 Was du nach deinem Recht entschieden hast, das sage ich mir immer wieder auf.

14 Genau nach deinen Weisungen zu leben erfreut mich mehr als alles Gut und Geld.

15 Ich denke über deine Regeln nach, damit ich deinen Weg für mich erkenne.

16 HERR, deine Ordnungen sind meine Freude; ich werde deine Worte nicht vergessen. III

17 Ich bin dein Diener, HERR, sei gut zu mir, damit ich lebe und dein Wort befolge!

18 HERR, öffne mir die Augen für die Wunder, die dein Gesetz in sich verborgen hält!

19 Ich bin nur Gast hier, darum brauch ich Schutz. Verschweig mir nicht, was du befohlen hast!

20 Mit Sehnsucht warte ich zu jeder Zeit auf das, was du nach deinem Recht verfügst.

21 Du drohst den Stolzen, den von dir Verfluchten, die deine Regeln ständig übertreten.

22 Befreie mich von Schande und Verachtung, weil ich mich stets an deine Weisung halte.

23 Die Großen halten Rat, um mir zu schaden; doch ich will deine Vorschriften ergründen.

24 An deiner Weisung hab ich meine Freude, weil ich mit ihr stets gut beraten bin. IV

25 Ich liege kraftlos hingestreckt im Staub; belebe mich, wie du versprochen hast!

26 Ich klagte dir mein Leid; du hast geholfen. Nun lass mich wissen, was du mir befiehlst!

27 Ich möchte deine Vorschriften verstehen und deine Wunder täglich neu bedenken.

28 Vor Traurigkeit zerfließe ich in Tränen. Wie du es zugesagt hast, hilf mir auf!

29 Bewahre mich vor jeder Art von Falschheit, in deiner Güte lehr mich dein Gesetz!

30 Ich habe mich entschieden, treu zu bleiben, und will mich deiner Ordnung unterstellen.

31 Ich binde mich ganz fest an deine Weisung; HERR, lass mich deshalb nicht als Narr dastehen!

32 Den Weg, den du mir vorschreibst, gehe ich, du hast mein Herz dazu bereitgemacht. V

33 HERR, lass mich deine Regeln klar erkennen, damit ich sie befolge, mir zum Lohn.

34 Gib mir genug Verstand für dein Gesetz; von ganzem Herzen will ich darauf hören.

35 Was du befohlen hast, hilf mir befolgen; ich werde große Freude daran haben!

36 Auf deine Weisung richte meinen Sinn, nicht darauf, großen Reichtum zu erlangen!

37 Zieh meinen Blick von Nichtigkeiten ab und führe mich, damit ich leben kann!

38 Bestätige auch mir, HERR, dein Versprechen, das allen gilt, die dir gehorchen wollen.

39 Die Schande, die mir Angst macht, nimm sie weg! Was du entscheidest, das ist gut und recht.

40 Ich will mich ganz nach deinen Regeln richten. In deiner Treue gib mir Kraft dazu! VI

41 Lass deine Güte auch zu mir gelangen; HERR, rette mich, wie du versprochen hast!

42 Dann kann ich jedem eine Antwort geben, der mich verhöhnt. – Ich nehme dich beim Wort!

43 Ich möchte deine Treue rühmen können; auf deinen Urteilsspruch vertraue ich.

44 An dein Gesetz will ich mich halten, HERR, in jeder Lage und für alle Zukunft.

45 Ich werde weiten Raum zum Leben haben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte.

46 Ich halte sie selbst Königen entgegen und bin gewiss, ich werde nicht beschämt.

47 Ich liebe die Gebote, die du gabst; es macht mir Freude, wenn ich sie befolge.

48 Ich liebe und verehre die Gebote und denke über deine Regeln nach. VII

49 Vergiss nicht, was du mir versprochen hast; du hast mich Großes hoffen lassen, HERR !

50 Sogar in meiner Not bin ich getröstet, denn durch dein Wort erhältst du mich am Leben.

51 Die Stolzen treiben ihren Spott mit mir, doch ich wich nie von deiner Weisung ab.

52 Es macht mir Mut, HERR, wenn ich daran denke, wie du in alter Zeit für Recht gesorgt hast.

53 Ich werde wütend, wenn ich Menschen sehe, die dein Gesetz missachten und verlassen.

54 Solang ich Gast auf dieser Erde bin, sind deine Regeln Inhalt meiner Lieder.

55 Mein Denken kreist in jeder Nacht um dich, damit ich immer dein Gesetz befolge.

56 Nach deinen Regeln jederzeit zu leben, das ist mein Auftrag und mein größtes Glück. VIII

57 Ich sag’s noch einmal, HERR: Das ist mein Vorrecht, dass ich mich stets nach deinen Worten richte.

58 Mit ganzem Herzen such ich deine Güte; erbarme dich, wie du versprochen hast!

59 Ich überdenke meine Lebensführung und kehre wieder um zu deiner Weisung.

60 Ich eile, HERR, ich schiebe es nicht auf, das auszuführen, was du mir befiehlst.

61 Rings um mich hat man Fallen ausgelegt, doch ich vergesse niemals dein Gesetz.

62 Noch mitten in der Nacht erwache ich und preise dich, weil du gerecht entscheidest.

63 Ich bin ein Freund für alle, die dich ehren und sich genau an deine Regeln halten.

64 Die Erde ist erfüllt von deiner Güte; HERR, hilf mir, deinen Willen zu erkennen! IX

65 Du bist so gut zu mir gewesen, HERR, genauso, wie du es versprochen hattest.

66 Gib du mir rechte Einsicht und Erkenntnis; denn deinen Weisungen vertraue ich.

67 Bevor ich leiden musste, ging ich irre; jetzt aber tue ich, was du befiehlst.

68 Stets bist du gut und tust mir so viel Gutes! HERR, hilf mir, deinen Willen zu erkennen!

69 Von frechen Lügnern werde ich beschuldigt, doch folge ich von Herzen deiner Weisung.

70 Sie sind zu stumpf und träge zum Verstehen; doch mir ist dein Gesetz die größte Freude.

71 Für mich war’s gut, dass ich durchs Leiden musste, um mich auf deine Weisung zu besinnen.

72 HERR, dein Gesetz hat größeren Wert für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken! X

73 Mit deinen Händen hast du mich gestaltet; HERR, hilf mir, deinen Willen zu verstehen!

74 Die Deinen sehen mich und freuen sich, weil ich mich auf dein Wort verlassen habe.

75 Ich weiß, HERR, dass du stets gerecht entscheidest; du hattest recht, als du mich leiden ließest.

76 Lass deine Güte mich nun wieder trösten, wie du es mir doch zugesagt hast, HERR !

77 Erbarm dich über mich, dann kann ich leben; denn dein Gesetz ist meine größte Freude!

78 Bring Schande über alle frechen Lügner, weil sie mich ohne jeden Grund verklagen! Ich denke immer nur an deine Regeln.

79 Lass alle zu mir kommen, die dich ehren, damit sie deine Weisungen erkennen!

80 Mein Herz soll nie von deiner Ordnung weichen, dann werde ich auch nicht in Schande kommen. XI

81 Ich warte sehnsuchtsvoll auf deine Hilfe, ich setze meine Hoffnung auf dein Wort.

82 Ich schaue mir die Augen aus nach dir: Wann kommst du endlich, HERR, und tröstest mich?

83 Ich schrumpfe wie ein Weinschlauch, der im Rauch hängt; doch deine Regeln will ich nie vergessen.

84 Wie lange, HERR, willst du mich warten lassen? Wann trifft dein Urteil die, die mich verfolgen?

85 In Gruben wollen mich die Feinde fangen, sie, die vermessen dein Gesetz missachten.

86 Was du befiehlst, HERR, darauf ist Verlass. Doch sie verfolgen mich zu Unrecht; hilf mir!

87 Fast hätten sie mich hier im Land getötet, obwohl ich dein Gesetz nicht übertrat.

88 Durch deine Güte lass mich weiterleben, damit ich deine Weisungen befolge! XII

89 Dein Wort, HERR, bleibt für alle Zeit bestehen, bei dir im Himmel ist sein fester Platz.

90 Auch deine Treue bleibt für alle Zukunft: Du hast die Erde dauerhaft gegründet.

91 Dein Wille hält bis heute alles aufrecht und alle Dinge stehen dir zu Diensten.

92 Wenn dein Gesetz nicht meine Freude wäre, dann wäre ich vor Elend umgekommen.

93 Ich werde deine Regeln nie vergessen; ich weiß, durch sie erhältst du mich am Leben.

94 HERR, ich gehöre dir, komm mir zu Hilfe! Ich frage jederzeit nach deinen Regeln.

95 Verbrecher warten drauf, mich zu vernichten; ich aber will auf deine Weisung achten.

96 Ich sah, auch die Vollkommenheit hat Grenzen, doch dein Gebot hat unbegrenzte Geltung. XIII

97 Ich habe dein Gesetz unendlich lieb! Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken.

98 HERR, dein Gebot wird immer bei mir sein; es macht mich wissender als meine Feinde.

99 Ich habe mehr gelernt als meine Lehrer, denn all mein Forschen fragt nach deiner Weisung.

100 Ich habe mehr Erkenntnis als die Alten, weil ich mich stets nach deinen Regeln richte.

101 Ich halte mich von jedem Unrecht fern, um das zu tun, was du befohlen hast.

102 Ich weiche nicht von deiner Weisung ab; du selber warst mein Lehrer, niemand anders.

103 Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte! Sie sind noch süßer als der beste Honig!

104 Durch deine Regeln bringst du mich zur Einsicht; deshalb sind krumme Wege mir verhasst. XIV

105 Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.

106 Ich bin entschlossen, meinen Schwur zu halten: Ich folge dir, weil du gerecht entscheidest.

107 In tiefes Leiden hast du mich geführt; gib neues Leben, wie du es versprachst!

108 Nimm meinen Dank als Opfergabe an; HERR, hilf mir, deinen Willen zu erkennen!

109 Mein Leben ist in ständiger Gefahr, doch niemals hab ich dein Gesetz vergessen.

110 Verbrecherisch will man mir Fallen stellen, ich aber weiche nicht von deinen Regeln.

111 HERR, deine Weisungen sind mein Besitz und meine Herzensfreude, jetzt und immer!

112 Ich will entschlossen deinen Regeln folgen; das soll mein Lohn für alle Zeiten sein! XV

113 Ich hasse Menschen mit geteilten Herzen; doch dein Gesetz hat meine ganze Liebe.

114 Mein Schutz und meine Zuflucht, HERR, bist du! Auf dein Versprechen kann ich mich verlassen.

115 Ihr Unheilstifter, geht mir aus den Augen! Ich folge den Befehlen meines Gottes.

116 HERR, sei mein Halt, damit ich leben kann; ich nehme dich beim Wort, enttäusch mich nicht!

117 Sei meine Stütze, HERR, komm mir zu Hilfe! Ich werde stets auf deine Regeln achten.

118 Wer dein Gebot verlässt, den weist du ab; denn was er tut, ist Täuschung und Betrug.

119 Wer dich verwirft, den wirfst du fort wie Abfall; das ist’s, weshalb ich deine Weisung liebe.

120 Die Furcht vor dir lässt meine Haut erschaudern, ich habe Angst vor deinen Urteilssprüchen. XVI

121 Ich habe richtig und gerecht gehandelt; drum gib mich nicht den Unterdrückern preis!

122 Gib mir die Sicherheit, dass alles gut wird, dass freche Menschen mich nicht länger quälen!

123 Ich schaue mir die Augen aus nach Rettung, die du versprochen hast in deiner Treue.

124 Lass deine Güte an mir sichtbar werden und hilf mir, deinen Willen zu erkennen!

125 Ich bin dein Diener, HERR, gib mir Verstand, damit ich deine Weisungen erkenne!

126 Jetzt ist es Zeit für dich zu handeln, HERR; denn viele übertreten dein Gesetz.

127 Ich liebe die Gebote, die du gabst, viel mehr als selbst das allerfeinste Gold.

128 Für mich sind deine Regeln alle richtig; deshalb sind krumme Wege mir verhasst. XVII

129 HERR, deine Weisungen sind Wunderwerke und darum halte ich an ihnen fest.

130 Erklärung deines Wortes bringt Erleuchtung, auch Unerfahrene bekommen Einsicht.

131 Mein Mund ist weit geöffnet vor Verlangen, so lechze ich nach deinen Weisungsworten.

132 HERR, wende dich mir zu und hab Erbarmen, so wie es denen zusteht, die dich lieben.

133 Durch dein Gesetz mach meine Schritte sicher, damit kein Unrecht mich beherrschen kann!

134 Befreie mich von meinen Unterdrückern, dann kann ich deine Vorschriften befolgen.

135 Ich bitte dich, HERR, blick mich freundlich an und hilf mir, deinen Willen zu erkennen.

136 Von Tränen überströmt ist mein Gesicht, weil hier so viele dein Gesetz missachten. XVIII

137 HERR, du erfüllst, was du versprochen hast, und deine Urteilssprüche sind gerecht.

138 Durch deine Weisungen hast du bewiesen, dass Recht und Treue all dein Tun bestimmen.

139 Weil ich dich liebe, HERR, packt mich der Zorn, wenn meine Feinde dein Gesetz vergessen.

140 Auf alle deine Worte ist Verlass; HERR, darum hänge ich so sehr an ihnen!

141 Ich mag verachtet sein und unbedeutend, doch deine Regeln hab ich nicht vergessen.

142 Dein Recht wird immer meine Rettung bleiben und dein Gesetz ist wahr und zuverlässig.

143 Auch dann, wenn Angst und Sorgen nach mir greifen, als meine Freude bleibt mir dein Gebot.

144 Für immer steht das Recht durch deine Weisung; hilf mir, sie zu verstehn, dann kann ich leben! XIX

145 Von Herzensgrund schrei ich zu dir; gib Antwort! An deine Regeln, HERR, will ich mich halten.

146 Ich rufe dich zu Hilfe, rette mich! Ich werde deinen Weisungen gehorchen.

147 Vor Tagesanbruch schreie ich zu dir und warte hoffnungsvoll auf deine Worte.

148 Sogar zur Nachtzeit liege ich noch wach und denke über dein Versprechen nach.

149 In deiner Güte höre mein Gebet; erhalte mich durch dein gerechtes Urteil.

150 Mit böser Absicht nahen die Verfolger; doch sie entfernen sich von deiner Weisung.

151 Du aber, HERR, du bist ganz nah bei mir; was du befiehlst, ist wahr und zuverlässig.

152 Für immer hast du dein Gesetz gegeben; seit Langem hab ich das an ihm erkannt. XX

153 Sieh doch mein Elend an, befreie mich! Ich habe niemals dein Gesetz vergessen.

154 HERR, steh mir bei und sorge für mein Recht! Errette mich, wie du versprochen hast!

155 Wer dich missachtet, findet keine Hilfe, weil er sich nicht um deine Weisung kümmert.

156 HERR, dein Erbarmen ist unendlich groß; erhalte mich durch dein gerechtes Urteil!

157 Ich habe viele Feinde und Verfolger, doch deiner Weisung bin ich stets gefolgt.

158 Mit Abscheu blicke ich auf die Verräter, weil sie sich nicht nach deinen Worten richten.

159 HERR, sieh doch, wie ich deine Regeln liebe! Durch deine Güte lass mich weiterleben!

160 Dein Wort ist wahr und zuverlässig, HERR; für immer gilt, was du entschieden hast. XXI

161 Die Großen dringen grundlos auf mich ein; doch nur vor dem, was du sagst, bebt mein Herz.

162 An deinen Worten hab ich große Freude, so wie sich jemand über Beute freut.

163 Für Lügen fühle ich nur Hass und Abscheu, doch dein Gesetz hat meine ganze Liebe!

164 Ich preise dich wohl siebenmal am Tag dafür, dass du, HERR, stets gerecht entscheidest.

165 Wer dein Gesetz liebt, der hat Glück und Frieden, kein Hindernis kann ihn zum Straucheln bringen.

166 HERR, meine Hoffnung ist, dass du mir hilfst; ich führe aus, was du befohlen hast.

167 Nach deinen Weisungen will ich mich richten, mit ganzem Herzen hänge ich an ihnen.

168 Du hast mir Weisung und Gebot gegeben und siehst genau, wie ich mich daran halte. XXII

169 Lass meine Bitte zu dir dringen, HERR; mach dein Versprechen wahr und gib mir Einsicht!

170 Lass meinen Hilferuf zu dir gelangen! Du hast mir zugesagt, dass du mich rettest!

171 Von meinen Lippen soll dein Lob erklingen, weil du mich deinen Willen kennen lehrst.

172 Mein Mund soll dich besingen für dein Wort; was du befohlen hast, ist recht und richtig.

173 Streck deine Hand aus, HERR, um mir zu helfen; ich habe mich für dein Gesetz entschieden!

174 Dass du mich rettest, ist mein größter Wunsch, und dein Gesetz ist meine größte Freude.

175 Ich möchte leben, HERR, um dich zu preisen; dein Urteilsspruch wird mir dazu verhelfen.

176 Ich bin verirrt wie ein verlorenes Schaf; HERR, suche mich, hol mich zurück zu dir! Ich habe deine Regeln nicht vergessen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart