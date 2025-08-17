Gute Nachricht Bibel

Hilferuf gegen Verleumder

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich schrie zum HERRN in meiner Not und er hat mich erhört.

2 Ich schrie: » HERR, rette mich vor diesen Lügnern, vor allen doppelzüngigen Betrügern!«

3 Womit soll Gott euch strafen, ihr Lügenmäuler?

4 Mit spitzen Pfeilen aus Kriegerhand, dazu noch glühende Kohlen!

5 Wie schlimm für mich, dass ich unter Fremden leben muss, bei einem Volk, das meinen Gott nicht kennt!

6 Schon viel zu lange wohne ich hier, unter Menschen, die den Frieden hassen!

7 Ich will den Frieden; doch sobald ich davon rede, suchen sie Streit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart