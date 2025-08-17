Psalmen, Kapitel 120

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Gute Nachricht Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 120

Psalm 120

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Hilferuf gegen Verleumder

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich schrie zum HERRN in meiner Not und er hat mich erhört.

2 Ich schrie: » HERR, rette mich vor diesen Lügnern, vor allen doppelzüngigen Betrügern!«

3 Womit soll Gott euch strafen, ihr Lügenmäuler?

4 Mit spitzen Pfeilen aus Kriegerhand, dazu noch glühende Kohlen!

5 Wie schlimm für mich, dass ich unter Fremden leben muss, bei einem Volk, das meinen Gott nicht kennt!

6 Schon viel zu lange wohne ich hier, unter Menschen, die den Frieden hassen!

7 Ich will den Frieden; doch sobald ich davon rede, suchen sie Streit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 120 (GNB)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/GNB/ps-120 [gedruckt am 17.08.2025]