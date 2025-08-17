Psalmen, Kapitel 121

Psalm 121

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Gott ist bei dir!

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. »Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen?«

2 » Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!

3 Und du sollst wissen: Der HERR lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich acht.

4 Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein;

5 er sorgt auch für dich. Der HERR ist bei dir, hält die Hand über dich,

6 damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht.

7 Der HERR wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben.

8 Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

