Gute Nachricht Bibel

Friedenswunsch für Jerusalem

1 Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte: »Komm mit, wir gehen zum Haus des HERRN !«

2 Nun sind wir angelangt, wir haben deine Tore durchschritten und stehen in dir, Jerusalem.

3 Jerusalem, du herrliche Stadt, von festen Mauern geschützt!

4 Zu dir ziehen sie in Scharen, die Stämme, die dem HERRN gehören. Dort soll ganz Israel ihn preisen, so wie er es angeordnet hat.

5 In Jerusalem ist das höchste Gericht, dort regiert das Königshaus Davids.

6 Wünscht Jerusalem Glück und Frieden: »Allen, die dich lieben, soll es gut gehen!

7 In deinen Mauern herrsche Sicherheit und Wohlstand, deinen Häusern bleibe die Sorge fern!«

8 Weil ich meine Brüder und Freunde liebe, sage ich: »Ich wünsche dir Glück und Frieden!«

9 Weil in dir das Haus des HERRN, unseres Gottes, steht, freue ich mich, wenn es dir gut geht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart