Gute Nachricht Bibel

Bitte um Erbarmen

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick hinauf zu dir, zum Himmel hinauf, wo du thronst.

2 Aufmerksam blicken die Knechte auf die Hand ihres Hausherrn; aufmerksam schauen die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin. So voll Erwartung blicken auch wir zu dir, HERR, unser Gott, bis du uns dein Erbarmen zeigst!

3 Erbarm dich, HERR, hab Erbarmen mit uns! Wir haben genug Verachtung erlebt,

4 viel zu viel hinunterschlucken müssen vom Spott unserer satten, sorglosen Feinde, vom Hohn vermessener Unterdrücker!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart