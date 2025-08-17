Psalmen, Kapitel 123

Bitte um Erbarmen

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick hinauf zu dir, zum Himmel hinauf, wo du thronst.

2 Aufmerksam blicken die Knechte auf die Hand ihres Hausherrn; aufmerksam schauen die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin. So voll Erwartung blicken auch wir zu dir, HERR, unser Gott, bis du uns dein Erbarmen zeigst!

3 Erbarm dich, HERR, hab Erbarmen mit uns! Wir haben genug Verachtung erlebt,

4 viel zu viel hinunterschlucken müssen vom Spott unserer satten, sorglosen Feinde, vom Hohn vermessener Unterdrücker!

