Psalmen, Kapitel 124

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Gute Nachricht Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 124

Psalm 124

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Unsere Hilfe kommt von Gott!

1 Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Hätte der HERR uns nicht beigestanden – so soll das Volk Israel bekennen –,

2 hätte der HERR uns nicht beigestanden, immer wenn Menschen uns überfielen

3 und ihre Wut an uns auslassen wollten – wir wären schon längst von der Erde verschwunden.

4-5 Die Fluten hätten uns überrollt, das schäumende Wasser hätte uns gepackt, der Sturzbach uns mit sich fortgerissen.

6 Der HERR sei gepriesen! Er hat uns nicht den Feinden überlassen als Beute für ihre Zähne.

7 Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Fängers; das Netz ist zerrissen und wir sind frei!

8 Unsere Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat; er ist für uns da!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 124 (GNB)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/GNB/ps-124 [gedruckt am 17.08.2025]