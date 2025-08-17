Gute Nachricht Bibel

Unsere Hilfe kommt von Gott!

1 Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Hätte der HERR uns nicht beigestanden – so soll das Volk Israel bekennen –,

2 hätte der HERR uns nicht beigestanden, immer wenn Menschen uns überfielen

3 und ihre Wut an uns auslassen wollten – wir wären schon längst von der Erde verschwunden.

4-5 Die Fluten hätten uns überrollt, das schäumende Wasser hätte uns gepackt, der Sturzbach uns mit sich fortgerissen.

6 Der HERR sei gepriesen! Er hat uns nicht den Feinden überlassen als Beute für ihre Zähne.

7 Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Fängers; das Netz ist zerrissen und wir sind frei!

8 Unsere Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat; er ist für uns da!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart