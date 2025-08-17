Psalmen, Kapitel 125

Psalm 125

Gute Nachricht Bibel

Unter dem Schutz Gottes

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Alle, die dem HERRN vertrauen, sind wie der Zionsberg: für immer unerschütterlich und fest.

2 Ein Schutzwall von Bergen umgibt Jerusalem. So umgibt der HERR sein Volk jetzt und in aller Zukunft.

3 Menschen, die Gottes Gebote missachten, werden nicht lange im Lande herrschen, das denen gehört, die Gott gehorchen. Sonst würden auch die Treuen bald Unrecht tun.

4 HERR, guten Menschen erweise Gutes, denen, die dir mit redlichem Herzen folgen!

5 Doch alle, die den rechten Weg verlassen und ihre eigenen, krummen Wege gehen – bestrafe sie genauso wie alle anderen Unheilstifter! Glück und Frieden komme über Israel!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

