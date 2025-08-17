Psalmen, Kapitel 126

Psalm 126

Bitte um erneute Hilfe

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Als der HERR uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum.

2 Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln! Bei den anderen Völkern sagte man damals: »Der HERR hat Großes für sie getan!«

3 Ja, der HERR hatte Großes für uns getan und wir waren glücklich.

4 HERR, wende auch jetzt unsere Not, bring Glück und Frieden zurück, so wie du das Wasser wieder zurückbringst und die ausgetrockneten Bäche plötzlich füllst!

5 Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten.

6 Weinend gehen sie hin und streuen die Saat aus, jubelnd kommen sie heim und tragen ihre Garben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

