So segnet Gott!

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie glücklich ist ein Mensch, der den HERRN achtet und ehrt und sich nach seinen Geboten richtet!

2 Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch genießen. Wie glücklich du sein kannst! Es ist gut um dich bestellt!

3 Da ist deine Frau in deinem Haus; sie gleicht einem fruchtbaren Weinstock. Da sind die Kinder um deinen Tisch, zahlreich wie frische Ölbaumtriebe.

4 So segnet der HERR den Mann, der ihn achtet und ehrt.

5 Der HERR segne dich, der auf dem Zionsberg wohnt! Solange du lebst, sollst du sehen, dass es Jerusalem gut geht,

6 und auch die Kinder deiner Kinder sollst du sehen! Glück und Frieden komme über Israel!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

